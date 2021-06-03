Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili değişiklik İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yerini aldı. İlk açıklama Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 5-6 Haziran 2021 Cumartesi, Pazar sokak yasağı olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?