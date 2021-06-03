Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili değişiklik İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yerini aldı. İlk açıklama Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 5-6 Haziran 2021 Cumartesi, Pazar sokak yasağı olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili değişiklik İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yerini aldı. İlk açıklama Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 5-6 Haziran 2021 Cumartesi, Pazar sokak yasağı olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokak kısıtlaması yeni genelge ile 1 güne düşürüldü. Yani Pazar günü sokak kısıtlaması tam gün uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise 22:00'ye kadar kısıtlama bulunmayacak.
5-6 HAZİRAN CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumartesi günleri saat 05:00 ile 22:00 arası sokak kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 05:00 ile 22:00 arasında kısıtlama olmayacak. Cumartesi saat 22:00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması Pazar günü tam gün olarak devam edecek ve pazartesi günü 05:00'e kadar sürecek.
Genelgenin ilgili maddesi ise şöyle: Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ¬05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL