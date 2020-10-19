Patrice Evra kimdir? Patrice Evra kaç yaşında? Patrice Evra kaç kardeş? Patrice Evra eşi kimdir?

Tam adı Patrice Latyr Evra olan Patrice Evra kimdir? Patrice Evra kaç yaşında? Patrice Evra kaç kardeş? Patrice Evra eşi kimdir?

Başarılı futbolcu kariyeri boyunca birçok önemli maçlarda yer aldı. Evra, ilk olarak 21 Yaş Altı takımının formasını giydi, gelişim yılları esnasında İtalya'da oynamasından ötürü bu seviyeden önce millî maça çıkamadı. İlk defa 21 yaş altı teknik direktörü Raymond Domenech tarafından 3 Ekim 2002'de Slovenya ve Malta maçlarının kadrosuna alındı. 21 yaş altındaki ilk maçına Slovenya karşısında çıktı ve maçı Fransa 1-0 kazandı.

PATRICE EVRA KİMDİR?

Patrice Latyr Evra,15 Mayıs 1981, Senegal dooğumludur.Fransa millî takımı forması giymiş Fransız eski futbolcudur. Aslen bir hücumcu olarak, öncelikle sol bek olarak oynamaktadır ve sahip olduğu "hızı, atletizmi ve hırsıyla" tam olarak "modern bekin klasik bir örneği" olarak tanımlanmaktadır. Evra "sol kanattan ciddî ataklar yapabilmektedir" ve boyu gözle görülür bir şekilde kısa olmasına rağmen "hava hakimiyeti" iyidir. Sir Alex Ferguson'un liderliğinden övgüyle bahsettiği Evra, Fransa'nın kaptanlığını yapmıştır.

Bir diplomatın çocuğu olan Evra, Senegal'de doğdu ve Avrupa'ya bir yaşındayken geldi. Fransa'da büyüdü ve futbol kariyerine yaşadığı şehrin takımları CO Les Ulis ve CSF Brétigny gibi Île-de-France bölgesinde yer alan çeşitli futbol kulüplerinde başladı. 1997'de, bir süreliğine Paris Saint-Germain'de futbol oynadı. Bir yıl sonra, Sicilya'daki Marsala takımıyla ilk profesyonel olarak anlaşma imzaladı. Bu takımda ilk resmi maçına çıktı ve sonraki sezon Monza'ya trasfer oldu. Monza'da bir yıl top koşturduktan sonra Nice'e transfer olarak Fransa'ya döndü. Önceki kulüplerinde orta sahada oynamasına rağmen, Nice'de tam anlamıyla bek oyuncusuna dönüştü. 2002'de Monako kulübü Monaco'ya transfer oldu ve takımın 2003'teki Coupe de la Ligue'i kazanmasına büyük katkı sağladı. Kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında yer aldı. 2003-04 sezonunda Evra takımıyla beraber 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıktı. Yine aynı sezonda, Evra Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Aynı organizasyonda Ligue 1 Yılın Takımı'na seçildi.

Evra'nın Monaco'daki bu performansı Ocak 2006'da İngiliz kulübü Manchester United'a transferiyle sonuçlandı. Manchester United'daki ilk sezonunda, EFL Cup dahil olmak üzere Evra çok miktarda kupa kazanmıştı. İkinci sezonunda, sol bekte ilk seçim olarak vatandaşı Mikaël Silvestre ve Gabriel Heinze'yi gölgede bıraktı ve bu zamana kadar dört Premier League şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üç Lig Kupası, ve dört Community Shield şampiyonluğu kazandı. Evra üç kez Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Yılın Takımı'na seçildi. 2008-09 sezonundaki performansı sırasında, FIFPro World XI ve UEFA Yılın Takımı'na seçildi.

Aynı zamanda Fransa forması giyen Evra, Fransa millî takımında oynamadan önce, 21 yaş altı seviyesinde oynadı. Fransa millî takımı ile ilk maçına Ağustos 2004'te Bosna-Hersek ile oynanan hazırlık maçında çıktı. Evra Fransa ile üç büyük turnuvada mücadele etti; 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası. İlk turnuvasında, iki grup maçına çıktı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda, Evra Domenech tarafından kaptan seçildi ve kaptanlık pazubandını ilk kez Mayıs 2010'daki Kosta Rika maçında taktı. Turnuvada, oyuncular eylem yapınca Fransa bir felaket yaşadı. Bu olayların Evra için sonucu olarak, olaylara liderlik ettiğinden dolayı beş maç ceza aldı.

PATRICE EVRA EŞİ KİMDİR?

Evra'nın futbola olan ilgisi küçük yaşlardan beri geliştiğini ve asla bir idolü olmadığını söylese de Brezilyalı millî oyuncu Romário'nun oyunundan büyülendiğini söyledi. 2010 FIFA Dünya Kupası öncesinde, Evra kendi ülkesine karşın Fransa millî takımını seçtiği için bazı Senegal taraftarının ırçkı tacizinden mağdur olduğunu söyledi. Evra Lenny isimli bir oğlu olan Sandra ile evlendi.[200][201] Yaptığı bir açıklamada beş dil konuşabildiğini ve Güney Koreli eski takım arkadaşı Park Ji-Sung ile daha iyi bir iletişim kurabilmek için Korece öğrendiğini söyledi.Sandra Evra ile 2007 yılında evlenen futbolcu, Lenny Evra, Maona Evra çocukları vardır.