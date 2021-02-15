Patlamada 2 elini ve bir gözünü kaybeden Şırnaklı Beşir, sporla yaşama bağlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındayken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu kız kardeşini yitiren, 2 elini ve bir gözünü kaybeden Beşir İdem, yaşama sporla tutundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındayken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu kız kardeşini yitiren, 2 elini ve bir gözünü kaybeden Beşir İdem, yaşama sporla tutundu.

Sulak köyüne bağlı Aslantepe mezrasında 11 Kasım 2010'de bahçede buldukları cismin patlaması sonucu 5 yaşındaki kız kardeşi Nurcihan'ı yitiren Beşir İdem, ağır yaralı olarak Diyarbakır Dicle Üniversite Tıp Fakültesinde tedavi gördü.

Patlama sonucu elleri parçalanan ve bir gözünü kaybeden İdem, 2 yıl süren tedavi ve ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Ailesiyle Üçok köyüne taşınan Beşir, derslerindeki başarısıyla İdil Fen Lisesine yerleşti.

İdil Fen Lisesi 10. sınıfında okuyan Beşir, 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeni tarafından spora yönlendirildi. Atletizm seçmelerinden başarıyla geçen Beşir, İlçe Gençlik Spor Salonu'nda antrenörleri tarafından 2018 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına hazırlandı.

Beşir, Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında 400 metrede Türkiye birincisi, 1500 metrede ise Türkiye üçüncüsü oldu. İl bazında gerçekleştirilen yarışmalarda çeşitli dereceler de elde eden Beşir, en büyük hayali olan milli takım formasını giymek için koronavirüs (Kovid-19) salgını dolaysıyla ertelenen şampiyonalara hazırlanıyor.

"İki elim yok ama rahat yaşıyorum"

Beşir İdem, AA muhabirine, 2 yıl süren tedavi nedeniyle zor günler geçirdiğini, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle bunu aştığını söyledi.

"İki elim, bir gözüm yok ama rahat yaşıyorum." diyen İdem, spor yapmayı çok sevdiğini, antrenörlerinin desteğiyle atletizme başladığını belirtti.

Engelli olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmediğini, kendisi gibi engelli olanların hayata küsmemelerini, mücadele etmeleri gerektiğini aktaran İdem, her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu dile getirdi.

İdem, "Spor yapmayı çok seviyorum. Hedefim milli takıma girip ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Anne Hacer İdem de olayın ardından oğlunun kısa zamanda toparlandığını, eğitiminin yanı sıra çok sevdiği sporunu da sürdürdüğünü anlattı.

Her şeye rağmen oğlunun neşesinden bir şey kaybetmediğini ifade eden İdem, "Kendi ihtiyaçlarının bazılarını karşılıyor. Oğlum mücadele etti ve hayata küsmedi." diye konuştu.

Atletizm antrenörü Delil Aslan da 3 yıl önce beraber çalıştıkları İdem'in spor azmi ve sevgisinin kendisini etkilendiğini, azmi sayesinde hayata bağlandığını söyledi.

İdem'in çevresindekilere pozitif enerji verdiğini dile getiren Arslan, "Başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Onun bir hayali var milli takımda oynayıp ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil etmek. Onu da başaracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan