Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
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Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu

Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde patates üretimi yapan iller arasında ilk sıralarda yer alan Sivas'ta patates ekimine başlandı.

Türkiye genelinde patates üretimi yapan iller arasında ilk sıralarda yer alan Sivas'ta patates ekimine başlandı.

Sivas tohumluk patates üretiminde ilk sırada, yemeklik ve sanayi üretiminde ise ilk 10'da yer alıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte birçok ürünün ekiminin başladığı kentte patates tohumları da toprakla buluşturuluyor. Nisan ayının ortalarında başlanan ekimin mayıs ayının ilk günlerine kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 bin dekar alana ekilecek olan patates tohumları 5 ay sonra hasat edilecek.

Patates ekimi yapan Doğukan Çavdar, ekimin 1 ay süreceğini belirterek, "Biz buraya patates ekmeye geliyoruz. Nisan ayının ortalarında başlıyoruz Nisan ayının sonuna, mayısa kadar ekim devam ediyor. Makine ve motorla ekiyoruz. İlaçlı patateslerimiz geliyor. Madeleine cinsi patates ekiyoruz. Melodi var. Değişik değişik türler var. Ekim daha 1 ay sürer. 3 bin dekar toplam arazi var. Geçen yıl ortalama 8-9 ton civarında ürün elde ettik. Tarlalara göre değişiyor. Patatesin cinsine göre de değişiyor. Bu yıl 10 ton üzeri ürün bekliyoruz. Geçen yıl yağmur yağdı giremedik tarlalara. Bu yıl biraz daha erken başladık, bitireceğiz inşallah" dedi.

"Geçtiğimiz yıl çok kötü geçti"

Orhan Budak ise geçtiğimiz yıl verimin düşük olduğunu söyleyerek, "Patatesimizi ekiyoruz şu an. İnşallah güzel mahsul alırız. 3 bin dekar alana ekilecek. Şu an 700-800 dekar ektik. Otomatik makinamız var. Patatesimizi döküyoruz içine. Motorumuzla ekiyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Bizim Niğde'de hasat eylül ayında başlar, kasım ayında biter. Ama buranın iklimini bilmiyorum. Burada da tahminim dokuzuncu, onuncu ay gibi başlamasını düşünüyoruz. Geçen yıl çok kötü geçti. Çiftçi çok mağdur oldu. Devlet almasa çöpe gidecekti patatesler. Bu sene bilmiyorum nasıl olur. Ekim çok mu az mı bilmiyoruz yani" şeklinde konuştu. - SİVAS

Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu
Patates üretiminde ilk sıralarda olan Sivas'ta tohumlar toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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