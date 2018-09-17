Paşa'nın Melekleri Galibiyetle Başladı

Muratpaşa Belediyesyor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'deki ilk maçında Samsun Gençlik Spor Kulübü'nü 27-35 yenerken, takımın iki kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz 18 gol atarak maça damgalarını vurdu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Samsun Gençlik'le karşılaştı. İlk yarıyı 18-17 geride tamamlayan Paşanın Melekleri, 2 devre vites yükseltti ve karşılaşmadan 27-35 galip ayrıldı. Paşanın Meleklerinde iki kanat oyuncusu, yeni transferler Yağmur Toprak ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz maça damgalarını vurdu. Toprak, 12 golle karşılaşmasının yıldızı olurken, Türkyılmaz da 6 gol kaydetti. - ANTALYA