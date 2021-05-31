Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te 10 yaşındaki çocuğun somun anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Siirt'te 10 yaşındaki çocuğun somun anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Siirt'in Baykan ilçe merkezinde oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Gülyeşil'in parmağı somun anahtarına sıkıştı. Sıkışan parmağı bir türlü çıkaramayan yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Gülyeşil'in parmağını somun anahtarından çıkaramayan hastane görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası Gülyeşil'in parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Küçük çocuk daha sonra hastanenin acil servisinde parmağı sarıldıktan sonra eve gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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