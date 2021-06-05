Park halindeki otomobilde uyuşturucu düzeneği ve pompalı tüfek ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki otomobilde uyuşturucu düzeneği ve pompalı tüfek ele geçirildi

Park halindeki otomobilde uyuşturucu düzeneği ve pompalı tüfek ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki araçta pompalı tüfek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 3 adet av kartuşu ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki araçta pompalı tüfek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 3 adet av kartuşu ele geçirildi.

Alanın bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki Ş.K.'ye (32) ait araç içerisinde yapılan aramada pompalı tüfek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 3 adet av kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü
51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki otomobilde uyuşturucu düzeneği ve pompalı tüfek ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:04:37. #1.16#

title