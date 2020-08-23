Paris Saint Germain - Bayern Münih maçı saat kaçta? PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Finali nerede?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sene gerçekleşecek 28. karşılaşması ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu belirlenecek. Paris Saint Germain kadrosu 2020, Bayern Münih kadrosu 2020 kimlerden oluşuyor? UEFA Şampiyonlar Ligi finali kaçta? UCL Final takımları kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BAŞARILI TAKIMI HANGİSİ?
Real Madrid, 13 kez şampiyon olan takımdır.
UCL FINAL NEDİR? UCL FINAL TAKIMLARI KİMLER?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından düzenlenmektedir. İlk olarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlamıştır. 1955-1992 yılları arasında bu isimle anılmıştır, daha sonra formatı ve adı yenilenmiştir.
23 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşılaşmasını izleyeceğiz.
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirlenecek. Toplamda UEFA'ya üye 55 ülkeden 77, 78 veya 79 takım katılır. Bu sene 28. final karşılaşmasını izleyeceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ile 2020 şampiyonu belirlenecek.
PARIS SAINT GERMAIN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KAÇTA?
Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşılaşmasını izleyeceğimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 23 Ağustos Pazar günü yani bugün saat 22.00'da oynanacak.
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE?
2019-2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanması gündeme gelmişti. Fakat, yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle, finalin seyircisiz olacak şekilde Lizbon'da oynanması kararlaştırıldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve yarı finali Portekiz'de oynanmıştı.
PARIS SAINT GERMAIN KADRO 2020 AYRINTILI
Alphonse Areola - Kaleci
27 Şubat 1993 (27)
Keylor Navas - Kaleci
15 Ara 1986 (33)
Sergio Rico - Kaleci
1 Eyl 1993 (26)
Marcin Bulka -Kaleci
4 Eki 1999 (20)
Denis Franchi - Kaleci
22 Eki 2002 (17)
Garissone Innocent - Kaleci
16 Nis 2000 (20)
Marquinhos - Stoper
14 May 1994 (26)
Presnel Kimpembe - Stoper
13 Ağu 1995 (25)
Abdou Diallo - Stoper
4 May 1996 (24)
Thiago Silva - Stoper
22 Eyl 1984 (35)
Loïc Mbe Soh - Stoper
13 Haz 2001 (19)
Timothée Pembélé- Stoper
9 Eyl 2002 (17)
El Chadaille Bitshiabu - Stoper
16 May 2005 (15)
Juan Bernat - Sol Bek
1 Mar 1993 (27)
Layvin Kurzawa - Sol Bek
4 Eyl 1992 (27)
Mitchel Bakker - Sol Bek
20 Haz 2000 (20)
Thilo Kehrer - Sağ Bek
21 Eyl 1996 (23)
Colin Dagba - Sağ Bek
6 Eyl 1998 (21)
Édouard Michut - Orta Saha
4 Mar 2003 (17)
Idrissa Gueye - Önlibero
26 Eyl 1989 (30)
Leandro Paredes
Önlibero
29 Haz 1994 (26)
Abdoulaye Kamara - Önlibero
6 Kas 2004 (15)
Marco Verratti - Merkez orta saha
5 Kas 1992 (27)
Ander Herrera - Merkez orta saha
14 Ağu 1989 (31)
Kays Ruiz-Atil - Merkez orta saha
26 Ağu 2002 (17)
Xavi Simons - Merkez orta saha
21 Nis 2003 (17)
Julian Draxler - On Numara
20 Eyl 1993 (26)
Neymar - Sol Kanat
5 Şub 1992 (28)
Jesé - Sol Kanat
26 Şub 1993 (27)
Ángel Di María - Sağ Kanat
14 Şub 1988 (32)
Pablo Sarabia - Sağ Kanat
11 May 1992 (28)
Kylian Mbappe - Santrafor
20 Ara 1998 (21)
Mauro Icardi - Santrafor
19 Şub 1993 (27)
Eric Maxim Choupo-Moting - Santrafor
23 Mar 1989 (31)
Arnaud Kalimuendo - Santrafor
20 Oca 2002 (18)
Kenny Nagera - Santrafor
BAYERN MÜNİH KADRO 2020 AYRINTILI
Manuel Neuer - Kaleci
27 Mar 1986 (34)
Alexander Nübel - Kaleci
30 Eyl 1996 (23)
Sven Ulreich - Kaleci
3 Ağu 1988 (32)
Ron-Thorben Hoffmann - Kaleci
4 Nis 1999 (21)
Lucas Hernández - Stoper
14 Şub 1996 (24)
Niklas Süle - Stoper
3 Eyl 1995 (24)
Jérôme Boateng - Stoper
3 Eyl 1988 (31)
Tanguy Nianzou - Stoper
7 Haz 2002 (18)
David Alaba -Sol Bek
24 Haz 1992 (28)
Alphonso Davies - Sol Bek
2 Kas 2000 (19)
Benjamin Pavard - Sağ Bek
28 Mar 1996 (24)
Álvaro Odriozola - Sağ Bek
14 Ara 1995 (24)
Joshua Kimmich - Önlibero
8 Şub 1995 (25)
Javi Martínez - Önlibero
2 Eyl 1988 (31)
Adrian Fein - Önlibero
18 Mar 1999 (21)
Leon Goretzka - Merkez orta saha
6 Şub 1995 (25)
Thiago - Merkez orta saha
11 Nis 1991 (29)
Corentin Tolisso - Merkez orta saha
3 Ağu 1994 (26)
Michaël Cuisance - Merkez orta saha
16 Ağu 1999 (21)
Philippe Coutinho - On Numara
12 Haz 1992 (28)
Leroy Sané - Sol Kanat
11 Oca 1996 (24)
Kingsley Coman - Sol Kanat
13 Haz 1996 (24)
Ivan Perisic - Sol Kanat
2 Şub 1989 (31)
Oliver Batista Meier - Sol Kanat
16 Şub 2001 (19)
Serge Gnabry - Sağ Kanat
14 Tem 1995 (25)
Leon Dajaku - Sağ Kanat
12 Nis 2001 (19)
Thomas Müller - Forvet Arkası
13 Eyl 1989 (30)
Robert Lewandowski - Santrafor
21 Ağu 1988 (32)
Joshua Zirkzee - Santrafor
22 May 2001 (19)
Fiete Arp - Santrafor
6 Oca 2000 (20)