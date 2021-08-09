Paralimpik oyunları için ilk kafile Tokyo yolcusu

Paralimpik oyunları için ilk kafile Tokyo yolcusu Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

Paralimpik oyunları için ilk kafile Tokyo yolcusu

ANKARA - Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, oyunlarda mücadele edecek Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları ile görme engelli milli judocular bugün Tokyo'ya Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları ile görme engelli milli judocular, Tokyo'ya vardıktan sonra hazırlıklarını Moriyama şehrinde sürdürecek.

Türkiye'nin paralimpik oyunları tarihinde en fazla sporcuyla temsil edileceği Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil Görme Engelliler Federasyonu'na bağlı Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları ile judo dalında ülkemizi temsil edecek milli sporcular şöyle: "Kadın Golbol Milli Takımı; Sevda Altunoluk,Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk, Kader Çelik, Fatmagül Güler, Erkek Golbol Milli Takımı; Ekrem Gündoğdu, Tuncay Karakaya, Tekin Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Hüseyin Alkan, Abdullah Aydoğdu, Judo;Ecem Taşın Çavdar, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi."

"İnşallah her şey yolunda gider ve inşallah başarırız"

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında hedeflerinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu aktaran Golbol Kadın Milli Takımı Oyuncusu Şeydanur Kaplan, "Çok çalıştık bir yıla yakındır çalışıyoruz. Yeni bir takım sayılırız, çok heyecanlıyız ama çok emek harcadık. Oraya bayrağı dalgalandırmak için, istiklal marşını okutmak için gidiyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve inşallah başarırız" diye konuştu.

"Her geçen gün sayımız artıyor"

Golbol Erkek Milli Takımı Oyuncusu Hüseyin Alkan, "Her geçen gün sayımız artıyor. Tokyo 2020 paralimpik oyunlarına da daha önceki paralimpik oyunlarından daha fazla sporcuyla katılıyoruz. Tokyo 2020'de olimpik sporcularımızın tarihimizde ilkleri yaşattığı bu dönemde paralimpik sporcuları olarak bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

"Bizde en iyi şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz"

Katıldığı turnuvalardaki başarısını Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da temsil edeceğini belirten Judo Milli Takım Oyuncusu Zeynep Çelik, "Paralimpik oyunlarına ilk defa katılıyorum ve bundan dolayı çok heyecanlıyım. Ülkemi dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında temsil ettiğim gibi Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında da en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Olimpik sporcuların tarih yazdığı gibi paralimpik sporcuları olarak bizde en iyi şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini aktardı.

"2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde takım sporlarında ilk altın madalya alan federasyon biz olduk"

2016 Paralimpik Oyunları'ndaki başarılarının devamının geleceğini aktaran Tükiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde takım sporlarında ilk altın madalya alan federasyon biz olduk. Tabii bu bize önemlş bir destek vermenin yanında bir sorumlukuk verdi. 2020'ye daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bir pandemi süreci yaşadık ve bu pandemi sürecinde çok çalıştık. Pandemi sürecini iyi atlatmaya ve sporcularımızın motivasyonunu olumlu şekilde gidermeye çalıştık. 2020 için hedefimiz 2016'daki başarıların üzerine çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, İstikal Marşımızı okutmak ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak tarihi yaşayan değil tarihi yazan bir federasyon olarak tarihe geçmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Güçlü bir kafilemiz var"

Kalabalık bir kafilenin yola çıkacağını belirten Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, "Moriyama belediyesine gidiyor kafilemiz. Çok uzun yılların emeği, birikimi, azmi bu noktaya kadar geldik. Güçlü bir kafilemiz var. Toplamda Türkiye tarihindeki en kalabalık kafile sayısıyla yola çıkıyoruz. Şu anda ilk kafilemiz 29 kişiden oluşan Golbol ve Judo alanında antrenmanlarını Moriyama Belediyesi'nde sürdürecekler. Ana kafilemize Ağustos'un 20'sinde katılarak bu şanlı bayrağı güçlü bir şekilde dalgalandırmaya devam edecekler. Biz onlara öncü çalışmalarında başarılar dilerken bizleri karşılayacak olmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü