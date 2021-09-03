Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın "buruk" sevincini yaşıyor Açıklaması
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Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın "buruk" sevincini yaşıyor Açıklaması

Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın 'buruk' sevincini yaşıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda kazandığı bronz madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Zeynep Çelik, bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyaya odaklandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda kazandığı bronz madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Zeynep Çelik, bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyaya odaklandı.

Ağrılı 15 çocuklu bir ailenin kızı olan görme engelli milli sporcu, judo kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etti.

Mayıs ayında Bakü'de düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix'de sol el bileğinde kırık oluşan Çelik, yaklaşık 2,5 aylık tedavi sürecinin ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıldı.

Müsabakalar sırasında kolunda uyuşmalar yaşamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Çelik, Tokyo'dan bronz madalyayla döndü.

Altın madalya kazanamadığı için üzülen, bronz madalyayla "buruk" sevinç yaşayan Çelik, bir sonraki olimpiyatlar için hedefini altın madalya olarak belirledi.

"Tek kolumla götürebildiğim yere kadar götürdüm"

IBSA büyükler dünya sıralaması 57 kiloda ilk sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un 25 yaşındaki milli judocusu Zeynep Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Erzurum'da ortaokul eğitimi sürecinde golbolla tanıştığını, lisede judoya yöneldiğini söyledi.

Türkiye'yi uluslararası şampiyonlarda temsil ettiğini, şampiyonluklar kazandığını dile getiren Çelik, "Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ydı. Bundan 2,5 ay önce el bileği kırığı nedeniyle ameliyat geçirdim. El bileğimdeki sakatlık olmasaydı Tokyo'da kesinlikle İstiklal Marşı'nı okutacaktım. Sporcu sakatlığı kolay iyileşebiliyor ama kolay güçlenmeyebiliyor. Bunun için 6 ay veya bir sene gerekebiliyor. Daha uzun da sürebilir. 2,5 aylık sürede iyi toparladığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Tokyo'daki ikinci müsabakasında Azerbaycanlı rakibinin sol koluna doğru hamleler yaptığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Baskı yapınca da el bileğinden dirseğime kadar uyuştu. Kolumu hissetmedim, o benim için kötüydü. Şampiyon olacağıma inanıyorum ama elim buna müsaade etmiyor. Çekiş yapacağım ama yapamıyorum. Tek kolumla götürebildiğim yere kadar götürdüm. Nasip olmadı, şampiyonluğu almama elim izin vermedi. Madalya alışkanlığını kaybetmemem açısından Tokyo'ya olumlu bakıyorum. Kanımın son damlasına kadar savaştım. Japon rakibimle olan maçta, son dakikalarda elimin o uyuşukluğuyla tek kolla teknik yaptım ve 2. puanımı aldım. Böylece 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandım."

"Judo sayesinde dünyaya bakış açım değiştirdi"

2024 Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanacağını aktaran Çelik, "Önümüzdeki 3 yıl en iyi şekilde hazırlanıp inşallah 2024 Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutmayı amaçlıyorum. Tokyo'dan sonra çok hırslandım. Tokyo'yu kendime yediremiyorum. Olsun ama 2024'te inşallah altın madalyayı kazanacağım." şeklinde konuştu.

Kendisi gibi 2 kardeşinin de sporcu olduğunu ifade eden Çelik, ailesinin kendisini her zaman desteklediğini, annesinin duasını her zaman yanında hissettiğini söyledi.

Çelik, judonun kendisine çok şey kattığını dile getirerek, judonun dünyaya bakış açısını değiştirdiğini kaydetti.

Küçük yaşta babasını kaybettiğini belirten Çelik, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Çelik, ailesinin mutlu olması için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, ailelerin engelli çocuklarını spora yönlendirmesini tavsiye etti.

Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın 'buruk' sevincini yaşıyor Açıklaması
Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın 'buruk' sevincini yaşıyor Açıklaması
Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın 'buruk' sevincini yaşıyor Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Paralimpik judocu Zeynep Çelik, Tokyo'da bronz madalya kazanmanın "buruk" sevincini yaşıyor Açıklaması - Haberler Spor
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