Papara hesapları üzerinden paralarını çekmek ve başka bankalara EFT yoluyla göndermek isteyenler, kayyum nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremiyor. Peki, Papara açıldı mı SON DAKİKA!

PAPARA AÇILDI MI?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atan Papara ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Bankadan yapılan açıklamada, Papara'daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiği duyuruldu.

Kullanıcıların Papara üzerinden paralarını çekememeleri nedeniyle tedirgin olmalarının ardından Papara'dan açıklama yapıldı. Papara'nın açıklaması şu şekilde;

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

TCMB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir." denildi.

PAPARA AÇIKLAMA YAPTI!

Papara 28 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyuna ve Değerli Kullanıcılarımıza,

Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla, Papara"