Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılacak
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Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılacak

Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tokalaşma çubuğu" ile yapılacak.

Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı
16.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:15

Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tokalaşma çubuğu" ile yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar indirildi.

Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda alıcısını bekleyecek. Küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıklar çadırlara konulmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirecek, satış ve kesim alanında her gün rutin ilaçlama yapacak.

Pandemi dolayısıyla kurban çadırları ikişer metre mesafelerle kurulurken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı, çadırların altında 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

Vatandaşların kurulacak bariyerlerden sırayla girecekleri alanda, hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelenlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşi ölçülecek, dezenfektan verilecek.

Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.

Bu yıl salgın nedeniyle kurban pazarlıkları, "tokalaşma çubuğu" adını verilen, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.

"Küpesiz hayvanı kesinlikle almasınlar"

Açıklamada görüşüne yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Ümit Bardakcı, kurbanlık hayvanların evrak kontrolü ve dış muayenesini yaptıklarını anlattı.

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çeken Bardakcı, şunları kaydetti:

"Kurban alırken öncelikle hayvanın yaşı önemlidir. Sığırlarda 2 yaşını doldurmaları, yani kapak atmaları, süt dişinin çıkıp yerine kalıcı dişinin gelmesi gerek. Küçükbaşlarda ise bir yaşını doldurması gerekiyor. Koyunlarda da dinimize göre 6 aylık koyun eğer annesinin boyutuna geldiyse yani yapılıysa kurbana uygundur. Vatandaşların hayvanın duruşuna bakmaları, herhangi bir uzvunda eksiklik var mı, boynuzunda, gözünde veya bacaklarında kırıklık var mı, hayvanın tüy yapısı nasıl, parlak mı değil mi diye bunlara dikkat etmeleri gerekir. En önemlisi küpesi var mı diye kontrol etmeleri gerek. Küpesiz hayvanı kesinlikle almasınlar. Pasaportunu yetiştiriciden istesinler. Hayvanın yaşını bu şekilde öğrenip, geçmişinde hangi aşıların da yapıldığını inceleyebilirler."

Kaynak: AA

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