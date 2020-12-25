Pandemi ile talep artı, Altınportakal'da hedef 80 ton üretime çıktı

Pandemi ile talep artı, Altınportakal'da hedef 80 ton üretime çıktı

Fidanı 25 TL, meyvesinin kilogramı 10-15 TL arası alıcı buluyor

Altınportakal olarak bilinen kamkat meyvesi üreticinin yeni gözdesi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüse karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat meyvesinin üretim rekoltesi arttı. İlçede ekim ayında başlayarak ocak ayına kadar hasatı devam edecek olan kamkat meyvesinin 80 ton üretimi yapılması hedefleniyor.

Tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşen Alanya'da korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği meyvelerin başında gelen kamkatın üretimi gün geçtikçe artıyor. İlçede önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi, artık bahçelerde de üretilmeye başlandı. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeren kamkat meyvesinin kilogram fiyat 10-15 TL arası alıcı bulurken, fidan olarak almak isteyenler, 20 ila 50 TL arasında ücret ödüyor. Ekim ayında başlayarak ocak ayına kadar hasadı devam edecek olan kamkat meyvesinin ilçede 80 ton üretimi yapılması hedefleniyor.

"Alanya'da bu yıl 80 ton üretmeyi hedefliyoruz"

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, kamkat meyvesinin Alanya'da yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Kamkat meyvesinin bir diğer adıyla altın portakal olarak ta bilindiğini söyleyen Sevilgen, "Kamkat turunçgiller ailesinin en küçük meyvesidir ve ağaçları bodur bir yapıya sahiptir. Alanya'da bu meyve avokadonun daha çok ekilmesinden dolay geri planda kaldı. C vitamini ve mineral açısından zengin olmasından dolayı bağışık sistemine büyük faydası var. Özellikle pandemi döneminde kamkat meyvesine talep daha çok artış gösterdi. Alanya'da kamkat meyvesini bu yıl 80 ton üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Ülkemizde genelde Akdeniz kıyı şeridinde üretimi yapılıyor"

Ekim ayında kamkat meyvesinin ilk hasadı olduğunu aktaran Sevilgen, ocak ayı itibariyle de hasadın bittiğini aktardı. Sevilgen, " Kamkat meyvesinin yaklaşık 4 ay süren bir hasadı oluyor. Toptan fiyatı turfanda döneminde 20 liradan başladı, şuan ise 10-15 TL arasında değişiyor. Ülkemizde genelde Akdeniz kıyı şeridinde üretimi yapılıyor. Don olayından çabuk etkilendiği için kırsal bölgeleri tercih etmiyoruz" diye konuştu.

"Avokado hasadı zamanına gelene kadar kamkat meyvesinden para kazanabiliyoruz"

Kamkat meyvesinin daha çok Mersin ve Antalya'da üretimi yapıldığını hatırlatan Sevilgen şunları söyledi: "Alanya'da kamkat üretiminin az olma sebebi şu; ilçede çoğunlukla avokado üretimi yapılıyor. Avokado ağaçları 6-7 metre aralıklarla ekiliyor. Kamkat buradaki üreticileri faydası şu, avokado ağaçlarının aralarına ekimi yapılıyor. Avokado fidanı ekildikten sonra 4 yıl içinde meyve alınırken, kamkatta ise 1 yılda meyve alıyoruz. Dolasıyla avokado hasadı zamanına gelene kadar kamkat meyvesinden para kazana biliyoruz. Mersin ve Antalya'da ise avokado çok verimli olmadığından dolayı direk kamkat bahçesi kurabiliyorlar. Ama biz direk bahçesini kurmuyoruz, bizde ara ekim olarak kullanılıyor."

"Güzel iş kaynağı ve toplaması daha basit bir ürün"

Kamkat üretiminin kendileri acısından iyi olduğunu aktaran çiftçi Mustafa Özkan ise, "Kamkat üretimi bizim acımızdan daha zahmetsiz. Güzel iş kaynağı ve toplaması daha basit bir ürün. Kamkat hasadında iş olarak da kazanç olarak da memnunuz. Kamkat kabuğuyla beraber tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK