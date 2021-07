PANDEMİ DÖNEMİNİN GENÇ HEKİMLERİ MEZUN OLDU

Eğitim öğretim yılının koronavirüs salgını nedeniyle zorlu şartlar altında tamamlandığı bu dönemde Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde en çok kesintiye uğrayan alanların başında eğitim geldi. Hem yüz yüze hem de online eğitimin harmanlandığı hibrit eğitim modeliyle 5 yılı tamamlayan 28 öğrenci Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Genç diş hekimleri mezuniyet sevincini düzenlenen yemekte yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen yemekte Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han öğrencileri yalnız bırakmadı.

TOPLUMDA LİDER OLACAK BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

Öğrencilerin değerli hocalardan eğitimler alarak gerçek hayatlarına başladıklarını belirten Ali Altınbaş, 'Biz çok gururluyuz. Türkiye'de önemli bir diş hekimliği fakültemiz var. İlk 3'e giren hastanelerimiz var. Öğrencilerimiz güzel bir hastanede değerli hocalarımızdan bu eğitimi alarak mezun olup hayatlarına başlayacaklar. Biz yalnız diş hekimi yetiştirmiyoruz onun üstüne oldukları toplumda lider olabilecek, yönlendirecek, yönetecek birer bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da kurumumuzla iletişimi devam ediyor ve onların kariyer yolculuğunda her zaman destekçileriyiz. Bilim her zaman yenileniyor. Yenilenen müfredatlara göre bizim de mezunlarımıza her zaman kapımız açık' diye konuştu.

MEZUNLARIMIZDA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM

Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk mezunlarını vermekten dolayı büyük bir heyecan yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise, 'Ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için eğitimin en önemli unsurlardan bir tanesi olduğu tartışılmaz. Türk tıbbının hizmetine mezunlarımızı sunmaktan ötürü çok gururluyuz çünkü tıp insanlarını ciddi şekilde zorlayan koşullarda, hastanesiyle, diş hekimliği hastanesiyle, eczacılık fakültesiyle tam bir sağlık bilimleri kampusu hizmeti veren bir fakülteler grubuna sahibiz. Öğrencilerimiz de salgının zorlayıcı şartları içerisinde hem klinik eğitimlerini aldılar hem de uzaktan eğitim aldılar. Onlara baktıkça ben Türkiye'nin geleceğini görüyorum hem de yaptığımız işin ne kadar manalı olduğunu her mezuniyet bize bir kez daha hatırlatıyor' dedi.

"DİLLERE DESTAN BİR SAĞLIK MEZUNLARI GRUBU"

Pandeminin de etkisiyle öğrencilerin önemli örneklere tanıklık ettiğine değinen Han, 'Sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığı gördüler ve buna ortak oldular. Risk aldılar, gönüllü oldular. Diş hekimliği de meydan okuyan bir alan ve tüm bunlara göğüs gerdiler. Sahip oldukları deneyimin eski normalde edinilmesi daha uzun seneler sürerdi. Burada hiç beklenmedik koşulları görmüş, karşılamış ve henüz öğrenciyken onlarla baş etmesini öğrenmiş bir grupla karşı karşıyayız. Dillere destan bir sağlık mezunları bir grup' ifadelerini kullandı.

'PANDEMİ DÖNEMİ DOKTORLARI' OLARAK MEZUN OLDULAR

Öğrencilerin kendisine en çok sorduğu sorunun 'korona mezunları mı olacağız' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakkı Sunay ise, 'Bir pandemi dönemi doktorları olarak mezun oldular. Böyle bir stres altında o tedavileri yapabilmek, disiplini korumak ayrı bir gelişim gerektirir. Bizim öğrencilerimiz bunu çok iyi başardılar. Bundan sonraki hayatlarında bunun avantajını çok iyi görecekler' dedi.

GERÇEK HEKİMLİĞE DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLANDILAR

Öğrencilerin tam kapanma dışında eğitimlerine yüz yüze devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Sunay, 'Kısmi olarak bazı teorik derslerde uzaktan olsak da okulda hastalarına bakarak bu süreci geçirdiler. Bu dönem içerisinde görevlerini yaparken hiçbiri hastalığa yakalanmadı ve kendilerini çok güzel bir şekilde korumayı da öğrendiler. Onları gerçek hekimliğe de doğru şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. Biz mezun 28 öğrencimize, normalde 120 kişinin eğitim alabileceği alandaki kliniklerimizi kullandırdık. Mesafe kurallarına uyuldu, havalandırma ile ilgili kurallara uyuldu. 25 dakikada bir havayı temizleyen bir havalandırma sistemi kuruldu. Bu hem hastalarımızı hem de doktorlarımızı koruma amacı güdüyordu. Talimatlara birebir uyulması bize ciddi bir avantaj sağladı' diye konuştu.

EN İYİSİ OLMAK ZORUNDALAR

İlk mezunları vermenin gururunu yaşadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Sunay, 'Bu sene mezun olan diş hekimi öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyoruz. Böyle bir süreçte bu sonuca gidebilmek büyük bir başarıdır. Hayat bitmedi, rekabet daha da artacak. Ciddi sayıda diş hekimliği fakültesi var ve her sene yaklaşık 7 bin diş hekimi mezun oluyor. Böyle olunca da en iyisi olmak zorundasınız. Biz en iyisi olmaya aday öğrencilerimizi mezun ettiğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

PANDEMİ BİZİ KORKUTMADI

Fakülteden birincilikle mezun olan İlayda Demircioğlu, 'Üst dönemlerimiz olmadığı için sürecin zorlu geçeceğini düşünüyordum ancak akademik kadro bize çok yardımcı oldu. Ben en başından beri kendi isteğimle burayı tercih ettim. Olabilecek son teknolojiyi kullanarak uygulamalarla mezun olduk. İlk sene itibariyle zorlu süreç başladı çünkü hiç bilmediğimiz bir ortamdaydık. Her şeye sabun oyarak başladık ama şimdi tüm işlemleri yapabilecek yetkinlikte mezun oluyoruz. Pandemi bizim için büyük sorun teşkil etmedi çünkü hocalarımız bizim hep yanımızdaydı. Hem hasta sağlığını hem de kendi sağlığımızı düşünerek bu süreci yürüttük. Pandemi olmadığı süreçte neleri öğrenebileceksek yine aynı şekilde eğitimimizi gördük. Pandemi bizi korkutmadı' diye konuştu.

Diş hekimliği tercih edeceklere de tavsiyelerde bulunan Demircioğlu, 'Kesinlikle korkmayın. El yeteneğimiz yoksa, burada rahat edemezsek gibi sorular çok geliyor. Diş hekimliği isteyen ve seven insanlar için çok güzel bir meslek. Kendinizi eğitirseniz korkmayacağınız bir meslek olacaktır' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı