Panathinaikos - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Panathinaikos - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

02.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:46
Panathinaikos - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Panathinaikos - Barcelona maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Panathinaikos - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Panathinaikos - Barcelona maçı gerçekleşecek. Peki, Panathinaikos - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PANATHİNAİKOS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Panathinaikos - Barcelona maçı, Atina'da Olimpic Sports Center'da oynanacak. Panathinaikos - Barcelona maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 79, Kablo TV 234 üzerinden izlenebilecek.

PANATHİNAİKOS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Panathinaikos - Barcelona maçı, Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

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