PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'ye 2022'de 2 milyon ziyaretçi bekleniyor.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu muhteşem güzelliği ve antik kentleri görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme sürecinin ardından yerli misafirin haricince yabancı turistlerin de giriş geldiği bölgede, salgın tedbirleri sıkı denetleniyor.

Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerleri arasında dikkati çeken Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırladı.

Kovid-19 salgının etkili olduğu 2020'de ise Pamukkale'ye 625 bin 120 ziyaretçi geldi.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Beyaz cennet" olarak nitelendirilen Pamukkale'yi geçen yıl ise 1 milyon 200 bin 650 kişi gezdi.

Pamukkale'de turizmciler, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

"Gece aydınlatması hedeflerimize kolay ulaşmamızı sağlayacak"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, geçen yıl bölgede 1 milyon civarında misafiri ağırlamayı hedeflediklerini, bunun üzerine çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hedeflerinin gelecek yıl 2 milyon ziyaretçi olduğunu aktaran Şen, "Gelecek yıl 2 milyon turist hedefimizi de tutturacağımıza eminiz. Salgının etkisinin bahar aylarında azalması ve tüm yurt dışı uçuşların açılmasıyla birlikte turistlerin ülkemize yoğun bir şekilde talep göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Şen, turizmciler olarak 2023 yılı hedeflerine doğru emin adımlarla ulaşmayı düşündüklerini belirten Şen, şöyle devam etti:

"Bu yıl sezon başında gece aydınlatmasının başlayacak olması özellikle hedeflerimize kolaylıkla ulaşmamıza sağlayacaktır. Buraya gündüz gezenler gece de gezdiklerinde farklı bir atmosferle karşılaşacaklar. Turistler özellikle açılacak olan Cehennem Kapısı ve etkinliklerin yapılacağı antik tiyatroda inanılmaz anlar yaşayacaklar. Böylelikle Pamukkale'yi defalarca ziyaret etmiş birisi tekrar burayı görmek isteyecekler. Bu şekilde hem konaklama gün sayıları hem de ziyaretçi sayıları artacaktır."

Şen, güvenli turizm sertifikasıyla beraber tüm yerli ve yabancı misafirlerimiz tatillerini rahat bir şekilde yaptıklarını anlatarak, "Turistler evlerine dönüşlerinde de bir virüs vakasıyla karşılaşmadılar. Onun etkisiyle de yabancı misafirlerimizi yoğun bir şekilde ülkemize talepte bulundular. Bizden sonra başka ülkelerde bu sistemi yapmaya çalıştılar ama bu sistemi en başarılı uygulayan ülke Türkiye oldu. Bundan sonra pandemi etkisini bitirse bile bu sertifika biz turizmciler için olmazsa olmaz bir belge olacaktır. Böylelikle yabancılar kendilerini daha çok güvende hissedecekler. Bunun da faydasını sayılarla birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"2022 çok daha parlak ve hareketli olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ise salgına rağmen 2021 yılının genel anlamda Denizli kültür ve turizmi için hızlı bir toparlanma yılı olduğunu söyledi.

Geçen yılın ziyaretçi rakamlarının bu yıl için daha çok umutlandırdığını belirten Akyol, "2022 yılı Denizli'miz için, şehrimizin tarih, sanat, kültür ve turizmi için çok daha verimli, çok daha parlak ve çok daha hareketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Özellikle de dijitalde yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz çalışmalarla Denizli ismini artık internet platformlarında, sosyal medyada ve tüm dünyada çok daha sık duyacağınızı belirtmek isterim." diye konuştu. ???????