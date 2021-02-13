Turistler Palandöken'de yarıyıl tatilinin son günlerinde kayağın keyfini çıkardı

Erzurum'daki Palandöken ve Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin son günlerinde kayakseverleri ağırlıyor.

Erzurum'da öğrenciler ile aileleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 97 santimetreye ulaştığı merkezde, kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Tatil için İstanbul'dan gelen Esma Elpe, "Palandöken'de tatil gayet iyi ve güzel geçiyor. Kayak merkezinin pistleri çok iyi. Burada Kovid-19 tedbirleri çok güzel alınmış. Arkadaşlarla geldik, eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.

Çocuklarıyla kayak yapan Ordulu Doğa Ergün ise tatillerinin çok eğlenceli geçtiğini anlattı.

Kayak yapmayı öğrendiğini ifade eden Ergün, "Tatilimizin son haftasını dolu dolu geçiyoruz. Palandöken Kayak Merkezi'ni herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Bursa'dan gelen Yaren Kocaman da kayak tatili yaparak güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 51 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de eğlendi

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan turistler ve vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'ye gelenler, kar kalınlığının 51 santimetreye ulaştığı merkezde eğlenceli zaman geçirdi.

Kayakseverlerden Mehmet Ezer, sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın farklı olduğunu dile getirerek, "Yarıyıl tatilinin en iyi değerlendirileceği yerlerden biri de kayak merkeziydi. Pandemi döneminde maske ve eldivenle yapılan en iyi sporlarında birisi de kayak. Bu yarıyılı çok güzel şekilde Sarıkamış'ta geçirdik." ifadelerini kullandı.

Ezgi Karadağ da kar yağışı altında kayak yaptıklarını ve güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer