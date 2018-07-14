Palandöken: "Millet İradesi Her Zaman En Büyük Güç Olacaktır"

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 2. Yıldönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Millet iradesinin ve gücünün galip geldiği 15 Temmuz kanlı işgal ve darbe girişiminin 2. yıldönümünde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve esnafımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Milletimiz demokrasiye olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiş ve bundan böyle de her zaman onun koruyucusu olacaktır" dedi.

-"Demokrasinin olmadığı yerde milletin söz hakkı yoktur"

Millet iradesinin her zaman en büyük güç olacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "15 Temmuz 2016 gününün akşamında cumhuriyet ve rejim düşmanlarının işgal ve darbe girişimine şahit olduk. Tarihi, vatan topraklarını korumak için savaşmış, zaferlerle dolu olan ülkemizde bu girişimin başarısız olmasının en büyük nedeni milletimiz ve onun sarsılmaz kararlılığı olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasinin her zaman koruyucusu olan milletimiz, sokaklara çıkarak üzerine düşen görevi cesaretle ve korkusuzca yerine getirmiştir. Zor şartlarda kazanılan bu vatanı ve kurulan bu cumhuriyeti, masum güvenlik güçlerimizi de kirli amaçlarına alet ederek yıkmaya çalışan hainlere hak ettikleri karşılık verilmiştir. Milletin hür ve özgür iradesine dayanan demokrasi en büyük güvencemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde, ne bir ülkeden ne de milletin söz hakkından bahsedilebilir" şeklinde söyledi.

-"15 Temmuz darbe girişimine 51 esnafımızı şehit verdik"

Palandöken, "O kanlı gecede vatanı ve demokrasiyi korumak adına vatandaşla birlikte ilk olarak esnafımız sokaklara çıkmıştır. Karanlık sokakları aydınlatan, caddelerimizin sokaklarımızın koruyucusu olan esnafımız milli iradenin gücüne büyük katkılar sağlamıştır. Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün Yüce Milletimizin İradesi olduğuna inanıyoruz. Aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin büyük bir kesimini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmuş ve ayakta durmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimine heveslenenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, 51'i esnaf olan 249 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - ANKARA