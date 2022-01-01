Palandöken'de yeni yıl coşkusu

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Rusya, Ukrayna ve İran ile yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıl için kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece kayağı yapılan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, yabancı turistler ile farklı illerden gelen vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.