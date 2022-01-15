Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 286 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 320 bin 120'ye yükseldi. Bu, son 5 aydır kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Geçen sene 25 Ağustos'ta Pakistan'da 4 bin 553 vaka görülmüş, daha sonra vaka sayıları düşüşe geçmişti.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 29 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 5'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 166 milyon 837 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da tek doz aşı olanların sayısı 100 milyon 797 bini, tam aşılananların sayısı 75 milyon 686 bini aştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 630 artarak 1 milyon 859 bin 973'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 artışla 18 bin 445'e yükseldi.

Son bir günde 137 bin 214 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 532 kişi taburcu edildi. Ülkede 233 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.