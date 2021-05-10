Pakistan Senatosu Başkanı'ndan İsrail'in zulmünün durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulüm ve şiddetini durdurmaları için tüm ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulüm ve şiddetini durdurmaları için tüm ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Sanjrani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla aralarında ABD, Kanada ve İngiltere'nin de bulunduğu parlamento ve senato başkanlarına yazdığı mektupta, İsrail'in eylemlerinin uluslararası insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Mektubunda Sanjrani, hiçbir dinin ibadet edenlere yönelik bu tür bir "barbarlığa" izin vermediğine dikkat çekerek, tüm ülkelerin masum Filistinlilere yönelik bu zulmü şiddetle kınaması gerektiğini vurguladı.

Filistin halkının rahat bir nefes alması için Filistin meselesinin çözülmesi gerektiğine işaret eden Sanjrani, tüm ülkeleri İsrail'in zulüm ve şiddetini durdurmaları için harekete geçmeye çağırdı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde en az 305 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı