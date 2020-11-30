Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret

30.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:46
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Cammu Keşmir'deki gelişmeler değerlendirildi.

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Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'deki gelişmeler ve Pakistan'daki terör saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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