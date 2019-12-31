Pakistan'da yeni yıl coşkusu
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Pakistan'da yeni yıl coşkusu

Pakistan'da binlerce kişi, konserler ve havai fişek gösterileriyle 2020'yi karşıladı.

31.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
Pakistan'da yeni yıl coşkusu

Pakistan'da binlerce kişi, konserler ve havai fişek gösterileriyle 2020'yi karşıladı.


Pakistan'da halk 2020'yi,havai fişek gösteriler ve konserlerle karşıladı. Karaçi, Lahor ve İslamabad başta olmak üzere ülke genelinde geleneksel hale gelen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, daha huzurlu bir yıl için umutlu olduklarını dile getirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
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