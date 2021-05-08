Pakistan'da su deposunun altında kalan 7 çocuk öldü
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Pakistan'da su deposunun altında kalan 7 çocuk öldü

Pakistan'da su deposunun altında kalan 7 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde altında oyun oynadıkları su deposunun üzerlerine düşmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde altında oyun oynadıkları su deposunun üzerlerine düşmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Mohmand bölgesinde yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocukların su deposunun altında oynadıklarını ve bu sırada deponun aniden üzerlerine düştüğünü belirtti.

Olayda 7 çocuk yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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