Pakistan'da su deposunun altında kalan 7 çocuk öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde altında oyun oynadıkları su deposunun üzerlerine düşmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde altında oyun oynadıkları su deposunun üzerlerine düşmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Mohmand bölgesinde yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocukların su deposunun altında oynadıklarını ve bu sırada deponun aniden üzerlerine düştüğünü belirtti.

Olayda 7 çocuk yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı