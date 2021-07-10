Pakistan'da Kurban Bayramı 21 Temmuz'da başlayacak
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Pakistan'da Kurban Bayramı 21 Temmuz'da başlayacak

Pakistan'da Kurban Bayramı 21 Temmuz'da başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününün 21 Temmuz Çarşamba günü idrak edileceği duyuruldu.

Pakistan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününün 21 Temmuz Çarşamba günü idrak edileceği duyuruldu.

Pakistan Merkez Ruet-e-Hilal Komitesi Başkanı Maulana Abdul Khabir Azad tarafından yapılan açıklamada, hilale göre bu yıl Kurban Bayramı'nın 21 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Zilhicce ayının ise 12 Temmuz'da başlayacağı belirtildi. Duyuru öncesinde, ülkenin tüm eyaletlerindeki komitelerde toplantı yapıldığı ifade edildi. Toplantıda Merkez Ruet-e-Hilal Komitesi üyelerinin yanı sıra Pakistan Meteoroloji Birimi yetkilileri de hazır bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı'nın 20 Temmuz Salı günü başlayacağı, hac farizasının yapılacağı arife gününün ise 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği açıklanmıştı. - KARAÇİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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