Pakdemirli: "Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk" - Haberler
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Pakdemirli: "Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk"

AA, Servet Ülkü - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuştu. (1)

Pakdemirli: Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk

Pakdemirli: Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk

Pakdemirli: Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk

AA / Servet Ülkü - Güncel

Bekir Pakdemirli, Tarım, Güncel, Haber

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