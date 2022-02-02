Pakdemirli: "Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 25 oranında arttırmış olduk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuştu. (1)