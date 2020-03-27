Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katıldığı toplantı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlığa 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katıldığı toplantı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlığa 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı. Kaynak: AA