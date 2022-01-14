Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2) - Haberler
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Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2)

Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Politika

BAKAN PAKDEMİRLİ ZİYARETLERDE BULUNDU?Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki baraj açılışından sonra kentteki belediye başkanlarıyla Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda buluştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

?Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki baraj açılışından sonra kentteki belediye başkanlarıyla Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda buluştu. Basına kapalı toplantı sonrası Bakan Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret edip, MHP Manisa İl Başkanlığı'na geçti. MHP Manisa İl Başkanı Ali Uçak ve partililerle bir süre görüşen Bakan Pakdemirli ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.  AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ile de basına kapalı görüştü.Son olarak Şehzadeler Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Ankara'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.

Kadir ÖZEN- Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2)

Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2)

Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

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