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Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 şüpheli şahsa ait evlerde ve 2 araçta yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 25 bin 126 adet obje ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 şüpheli şahsa ait evlerde ve 2 araçta yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 25 bin 126 adet obje ele geçirildi. Operasyonda tarihi objelerin klozet ve arı kovanlarında saklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tavşanlı ilçesinde C. K., G.K. ve C.K. isimli şüpheli şahıslara ait 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 bin 298 adet sikke, 256 adet yüzük, bin 378 adet obje, 126 adet ok ucu, 26 adet haç, 35 adet mühür, 6 adet madalyon, 1 adet hançer, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL,1 adet metal detektörü, 1 adet kürek, 2 adet toprak kazma materyali ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

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