Özvatan Belediye Başkanı Demir, yeni yıl mesajı yayımladı
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Özvatan Belediye Başkanı Demir, yeni yıl mesajı yayımladı

30.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:54
Özvatan Belediye Başkanı Demir, yeni yıl mesajı yayımladı

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Demir, mesajında, 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Pandemi gölgesinde ve kurallar çerçevesinde Özvatan'a hizmetlerini sürdürdüklerini, 2021 yılında da hizmetlerinin tüm hızıyla devam edeceğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"2020 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyor, 2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkının aynı ilk günkü heyecanla 2021'de de devam edeceğine hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Allah yeni yılda ilçemizi daha yaşanabilir bir yer yapma mücadelemizde bizlere güç kuvvet versin. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2021 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Özvatanlı hemşehrilerim olmak üzere yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik, huzur, barış, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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