Öztrak: "Tüm yurttaşlarımızdan Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymalarını bekliyoruz" CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2) Kaynak: AA