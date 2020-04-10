Öztrak: "Tüm yurttaşlarımızdan Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymalarını bekliyoruz"
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
10.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA