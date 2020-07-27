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Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar

Kuyumcular, rekor üstüne rekor kıran altın için heyecanlandıran bir yorum yaptı. Yükselişin devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, altının bundan sonra her gün yeni rekor kıracağını söyledi.

27.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:41

Dünyadaki parasal genişleme nedeniyle yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Altının bundan sonraki hedefi 2 bin dolar rakamına ulaşmak olacaktır. Bu yıl sonuna kadar olmazsa 2021'in hemen başlarında olacak" dedi.

Salih Özman, altın piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında yükselmenin devam edeceğini söyleyen Özman, "Geçen hafta başından itibaren altında yükseliş var. Devam ediyor. Bunda tabii ekonomik bir takım sebepleri var. Pandemiyle ilgili de sebepler var. Bugün de yine bir yükselişle açıldı. Dünya piyasalarında da rekor üstüne rekor tazeliyor. Geçen haftaki fiyat artışından sonra her günümüz bir rekor. Çünkü en yüksek rakam oldu. Tarihinin zirvesi diyoruz. Ama bir sonraki gün veya bir iki saat sonra yeni bir zirve yapıyor. Artık bundan sonra göreceğimiz her rakam altın fiyatlarındaki tarihi rekor seviyeler olacaktır Türkiye'de. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Devam da edecek. Bunu da vatandaşların dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

"DÜNYADAKİ EMİSYON MİKTARI TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

Yükselmenin dünyadaki parasal genişleme nedeniyle oluştuğunu dile getiren Başkan Özman, "Bu yükselmenin arkasında 'altın fiyatlarında bir balon mu var' diye düşünülebilir. Böyle bir balon yok. Altın fiyatlarındaki yükselme balondan öte altının gittikçe değerini muhafaza edip yerini sağlamlaştırması ile ilgili. Pandemi başladığında beri dünyadaki merkez bankaları başta Amerika FED olmak üzere parasal genişleme sağlıyor. Tabii, Amerika'nın peşine bütün Avrupa'daki merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası da bu parasal genişlemeyi pandemiyle birlikte artırdı. Geçen hafta itibarıyla da bütün dünya merkez bankalarında anlaşılan, mutabakata varılan bir konu var. Ekonomik faaliyetlerin durmaması için parasal genişlemenin haricinde, yeni para basma yoluna da gidilebilir, dendi. Dolayısıyla bu da piyasadaki para miktarını ne kadar artırdı bir düşünün. Geçen hafta açıklanan rakamlarla bütün ülke paraları dahil dünyadaki dolaşımda olan emisyon miktarı dünya tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu kadar yüksek bir seviyede eğer ortada para varsa paranın kıymeti düşer. Tabii ki değerli madenlerin de fiyatı yükselir" şeklinde konuştu.

"1920 ONS EŞİĞİ AŞILDI, HEDEF 2 BİN DOLAR"

Kritik eşiğin aşıldığını ve her gün yeni rekorlar gelebileceğini ifade eden Özman, "Geçen hafta ifade etmiştim. 1920 dolar ons rakamı dünya borsalarında kritik eşiktir. Bu 1920'yi geçerse önü açık diye söylemiştim. Evet bugün itibariyle 1920 eşiğini aştı. 1950'ye kadar çıktı. Hafif geri çekilme var ama şu anda da 1940'larda devam ediyor. 1940 doların üstünde ons rakamı var. Bu ons rakamında sonra artık yeni hedefi altının 2 bin dolar. Onun için altın her gün rekor kırar. Her gün zirve yapar diye söylüyorum. Altının bundan sonraki hedefi 2 bin dolar rakamına ulaşmak olacaktır. Bu yıl sonuna kadar olmazsa 2021'in hemen başlarında olacak diye söyleyebilirim. Ancak bu soluksuz bir yükseliş mi olacak yoksa geri çekilip tekrar mı ileriye gidecek onu zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
GRANDE: Hayırlı işler. Ekonomimiz gerçekten uçuyor
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MEMLEKETİM: Altinim yokki depresyona gireyim bozdurayimmi bozdurmayayimmi diye. Altini olanlarin, altin ciktikca sagligida elden gidiyor. Ha bugün ha yarin bozdururum diye.
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