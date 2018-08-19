Özhaseki'den 'Bayram' Mesajı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özhaseki mesajında, bayramın kan ve gözyaşının hakim olduğu İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada iyilik ve güzelliklere vesile olmasını diledi.

Kurbanın Allah'a yaklaşmak için bir vesile olduğunu ifade eden Özhaseki, bu ibadeti yerine getiren tüm insanların kurbanının Allah katında kabul edilmesi dileğinde bulundu. Allah'a yakınlaşmaktan doğan sevincin tezahürü olarak bayram yapıldığına vurgu yapan Özhaseki, "Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı günlerdir. Bayramlar sayesinde kırgınlıklar unutulur, dostluklar pekiştirilir. Düşkünlerin elinden tutulur, yetim ve öksüzler sevindirilir. Yardıma ihtiyaç duyanların da bayram yapabilmesine imkan sağlanır" dedi.

Bayramların en önemli özelliklerinden birisinin de kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturmak olduğunu dile getiren Özhaseki, İslam ülkelerinde yaşanan zulümlerin de bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Ülkemiz üzerinde son günlerde oynanan oyunların, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bozulduğunu belirten Özhaseki, "Türk milleti, 15 Temmuz'da nasıl kenetlendiyse, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı ekonomik yaptırımlar karşısında da o denli sağlam bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve halkımızın inançlı kararlılığı, ekonomik terörizm karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Özhaseki mesajını, "Tüm dünyanın huzur içerisinde geçireceği bayramlara ulaşmak temennisiyle Kurban Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim" diyerek tamamladı. - KAYSERİ