Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter instagram hesabı!
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Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter instagram hesabı!

Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter instagram hesabı!
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Bugün STAR TV ekranlarında yayınlanacak İbo Show programı konuğu Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter şarkıları! Özgür Alter şarkıları dinle!

Bugün STAR TV ekranlarında yayınlanacak İbo Show programı konuğu Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter şarkıları! Özgür Alter şarkıları dinle!

ÖZGÜR ALTER KİMDİR?

Özgür Alter, 1979 yılında Van'da doğdu. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan sanatçı, ilk bestesini 17 yaşında yaptı. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Antalya ve Anamur gibi çeşitli şehirlerde sahne alan Özgür Alter, 2011 yılında "Ayda Hüzün" isimli ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, 2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılık "Repertuar" isimli albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Özgür Alter, 2018 yılında "Efkar" isimli albümü yayımladı. Sanatçı, son olarak 2020 yılında "Yakalım" isimli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

ÖZGÜR ALTER INSTAGRAM HESABI NE?

Özgür Alter "ozgur_alter" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.

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Özgür Alter kimdir? İbo Show konuğu Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter instagram hesabı! - Haberler
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