Sabun Kokan Eller 'Kadınlar Kahvesi'ni Kurdu

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde yaşayan kadınlar kendilerine gelir sağlamak amacıyla 2015 yılında kurdukları 'Sabunevi'nin yanında aralarındaki dayanışmayı arttırmak için şimdi de 'Kadınlar Kahvesi'ni kurdu. Her gün kahvehanede bir araya gelen 20 kadın bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da kitap okuyarak kendilerini geliştiriyor.

Zeytin ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelen Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce "Kömürün İsi, Sabunun Misi" sloganıyla kurulan Sabunevi sayesinde 20 kadın iş sahibi oldu. Soma Termik Santrali'nin kül barajından atık kömürleri toplamaktan kurtularak, ürettikleri kokulu sabun ve bal mumlarıyla kadınlar, 2015 yılında iktisadi işletme olmalarından bu yana kendi gelirlerini kendileri kazanmaya başladı. Sabunevi sayesinde çeşitli illere ve bazı fabrikalara özel hediyelik sabun ile kokulu mum üretimi yapan kadınlar, şimdi de hem iş temposunun hemde evlerindeki yoğun temponun stresinden kurtulmak için mahallelerinde 'Kadınlar Kahvesi'ni açtı. Sabunevinin yanında 20 metrekarelik yeri imece usulü satın alarak kendi kahvelerini kuran kadınlar, günün yaklaşık 3 saatinde bir taraftan çaylarını yudumlarken, bir taraftan da kitap okuyor.

"Amaçları dünyayı değiştirmek değil, mahallelerinde güzelce yaşayabilmek"

Yırca Mahallesi'nde kadınların bir araya gelerek Sabunevi'nin kurulmasına büyük destek sağlayan Sabunevi Sorumlusu Kenan Kahya, kadınların esas amacının kazancın yanında mahallerinde güzel yaşamak olduğunu söyledi. Sabunevi Sorumlusu Kahya, "Yırca'da 3 yıl önce 20 gönüllü kadınla birlikte Sabunevi'ni kurduk. Kurulan Sabunevi'nde hepsi hediyelik ve doğal sabun üretimi yapıyorlar. Amaçları dünyayı değiştirmek değil, kendi mahallelerinde güzelce yaşayabilmek. Böylece imece ile bir araya gelerek Sabunevi'nde bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Kurdukları Sabunevi'nde şimdilik hediyelik sabun ve mumların yanı sıra doğal zeytinyağı sabun üretimi yapıyorlar. Artık üretim için ruhsat ve izinlerini de alarak yaptıkları işi resmileştirdiler" dedi.

Sabunevi'ndeki kadınların bu yıl fazla sipariş alamadığının dile getiren Kahya, önümüzdeki yılbaşı için kadınların hem kurumlardan, hem firmalardan hediyelik sabun ve mum siparişi beklediğini ifade etti.

'Kadınlar Kahvesi'nde öğreniyor ve paylaşıyorlar

Kadınların bir araya gelerek kurdukları 'Kadınlar Kahvesi'nde esas amacın kadınların birbiriyle bilgi paylaşımını sağlamak olduğunu söyleyen Kahya, "Kadınlarımız kendi imkanları çevresinde Yırca'da 'Kadınlar Kahvesi'ni kurdu. Sabunevi'nin yanında 20 metre karelik küçük bir yer satın aldılar. Buradaki amaçları bir arada olup öğrenmek ve paylaşmak. Kurdukları kadınlar kahvesinde eğitimler yapıyorlar. Şimdi kahvehanenin içerisinde küçük bir kütüphane kurma hedefindeyiz. Bu konuda birazda kitap biriktirdik. Kahvehanenin en büyük eksikliği bir projeksiyon ve kitapları koyacağımız raflar. Hayırseverlerimizden bunun için destek bekliyoruz. Projeksiyon sayesinde haftada birkaç gün kadınlarımız çeşitli belgeseller izleyerek kendilerini geliştirecekler" diye konuştu.

"Kitap okuma fırsatı buluyoruz"

Sabunevi'nde üretim yapan Firdevs Ünlü, dekoratif, kokulu ve zeytinyağlı sabunlar ürettiklerini ve özellikle büyük firmalardan gelen siparişlerin kendi giderlerini daha iyi karşıladığını belirterek, bu yıl siparişlerinin az olduğunu ve özellikle yılbaşında sipariş beklediklerini dile getirdi.

Kurdukları kadınlar kahvesi sayesinde kitap okuma fırsatı bulduklarını söyleyen Ünlü, "Sabunevimizin yanında kurduğumuz 'Kadınlar Kahvesi' ile, özellikle evimizde çalışan kadınlarımız ile birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Mahallemizdeki konuları görüşüyoruz. Bilgi hazinemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evlerimizde işlerimiz olduğu ve çocuklara baktığımız için kitap okuyamıyoruz. Ancak kahvemize gelip kitap okuma fırsatı buluyoruz. Günümüzün 1 ile 3 saat vaktini burada geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü, son olarak Kadınların Kahvesi'ne erkeklerin, yaşlıların ve gençlerin de gelebileceğini belirterek, kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

"Belgesel izlemek için bilgisayar ve projeksiyon cihazı istiyoruz"

Kadınlar Kahvesi'nin bir takım eksiklerinin bulunduğunu söyleyen mahalleli kadınlardan Kerime Akın, "Kahvemizde mahalledeki kadınlarımız bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Kendi imkanlarımız çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak kahvemizde ihtiyaçlarımız var. Kitaplarımızı koyabileceğimiz raflar gerekiyor. Daha sonra televizyon, bilgisayar ve projeksiyon cihazı istiyoruz. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı sayesinde haftanın belirli günleri belgelerler izleyerek, bilgilerimizi genişletmek istiyoruz. Bunun için hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Mahalledeki hanımlar ile aynı kahvede bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kurdukları Sabunevi'nde doğal sabunlar üreten Yırca kadınları, internet üzerinden aldıkları siparişlerin yılbaşında artmasını bekliyor. - MANİSA