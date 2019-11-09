(Özel) Narkotik operasyonunda doğumuna 2 gün kalan hamile kadının üstünden uyuşturucu çıktı

09.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:49

Fatih'te narkotimlerin şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlendiği operasyonda 40 kilogram "skunk" maddesi ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerin birinde hareketinden şüphelinilen ve doğumuna 2 gün kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu hamile bir kadının üstünden eroin maddesi ele geçirildi. Şahısların kaldığı kaçak yapı ise belediye ekipleri tarafından yıkılacağı öğrenildi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü "Güven İstanbul" projesi kapsamında kentte nüfus yoğunluğunun olduğu ilçelerde suça ve suçlulara göz açtırmamak amacıyla geniş güvenlik önlemleri alınarak operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının çok sayıda adreste uyuşturucu satıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takip sonrası narkotimler, adresleri belirleyerek çalışmalarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, yaklaşık 200 polis ile 12 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı. Nefes kesen operasyonda, adreslere giren polis çok sayıda şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İçeride aramaya başlayan narkotimler, dairelerin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok miktarda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konuldu.



Hamile kadının üstünden uyuşturucu çıktı



Adreslerde aramalar devam ettiği esnada narkotimler, Fatih Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokak üzerinde girdikleri bir adreste 1'i kadın 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evde bağlı "Dogo Argentino" ırkı tehlikeli ve saldırgan köpeği de dışarı çıkartan polis, torbacıların uyuşturucu tezgahı olarak kullandığı evi didik didik aramaya başladı. Evin altını üstüne getiren polis, yaptığı aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Aramalar sürdüğü esnada polis, evde yakalanan kadının hareketlerinden şüphelendi. Hamile olduğu ve doğumuna 2 gün kaldığı öğrenilen kadının üstünü arayan kadın polis, üzerinde çok miktarda esrar madde ele geçirdi.



Şahıslardan biri suç makinesi çıktı



Polislerin de şaşkınlık yaşadığı olay sonrası Doğu Türkistan uyruklu Nergiza A.(25), Atakan Y.(26), Ferhat U.(25) ve Şahin E.(31) ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şahin E.'nin emniyette 60 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. Öte yandan şüphelilerin yakalandığı evin arazisinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu ve kaçak olarak yapıldığı ortaya çıktı. İlçe belediye ekipleri tarafından kapatılan kaçak yapının iş makineleri ile yıkılacağı öğrenildi.



40 kilogram "skunk" ele geçirildi



Narkotimler, fiziki ve teknik takipler sonucunda Fatih Yedikule Kalaycı Bedri Sokak üzerinde bir binada uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Daireye baskın yapan polis, bazaların altına gizlenmiş torbacılara verilmek üzere 1 kilogram poşetler içerisinde toplamda 40 kilogram "skunk" diye tabir edilen genetiği değiştirilmiş ot esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli şubeye götürüldü.



Kentte "Güven İstanbul" kapsamında operasyonların süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA