(Özel) Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada
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14 Mart, Tuzla, 3. Sayfa

(Özel) Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada

Tuzla'da bir şahıs, park halinde olan lüks otomobili üzerine yanıcı madde dökerek kundakladı.

04.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:57
(Özel) Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada

Tuzla'da bir şahıs, park halinde olan lüks otomobili üzerine yanıcı madde dökerek kundakladı. Otomobil bir anda alevlere teslim olurken kundakçı şahıs kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. Otomobilin sahibi yaklaşık 280 bin TL zararı olduğunu belirtirken, lüks otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da Rauf Orbay Caddesi üzerinde 14 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi. Yolda park edilen ve içerisinde 4 kişi olan araçtan inen bir şahıs, peyzaj firmasının bahçesinin demirlerinden elinde benzin bidonuyla atlayarak içeri girdi. Şahıs, bahçede park halinde olan lüks otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alevlere teslim olurken, şahıs kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Kundaklanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. 4 şahsın polis tarafından yakalandığı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kundaklanan otomobilin sahibi Muammer Ercan, "14 Mart akşamı gece sat 12, 1 civarlarında, iş yerime park ettiğim aracımı gece birileri gelip kundaklıyor. Bu insanlar kamera kayıtlarından tespit edilip yakalanıyor. Polis savcılığa teslim etti, fakat savcı bunları serbest bıraktı. Bu insanların tekrar malımıza canımıza zarar vermeyeceğinin garantisi mi var ? benim aşağı yukarı zararım 280 bin civarında. Arabanın 3 ya da 4 kişi. Bir kişi elinde benzin bidonuyla geliyor arabanın üzerine döküp kibriti çakıyor. Benim kimseyle husumetim yok" diye konuştu.

Öte yandan, lüks aracın üzerime yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda park edilen bir araçtan inen şahıs elinde bidonla lüks aracın yanına geliyor. Aracın üzerine yanıcı madde döküp aracı ateşe veriyor. Araç bir anda alevlere teslim olurken şahıs kendisini bekleyen araca binip kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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