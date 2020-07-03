HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor

Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.

(Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor
03.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:04

Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Olimpik kadroda yer alan 6 sporcunun yer aldığı kampta sporcular, antrenmanlarıyla göz dolduruyor. 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları.

Geçtiğimiz hafta Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ilde başlayan atletizm milli takım kampı devam ediyor. Mersin'de 6 sporcu kampa girerken, sporcular antrenmanlarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıyor. Günde çift idman yapan sporcular, hedefini Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

"Kampa giren bütün sporcularımız olimpiyatlara gidebilir"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, Türkiye'de korona virüs salgını çıktıktan sonra antrenmanlara mecbur ara verdiklerini söyledi. Uzun bir ara pistlerden uzak kaldıklarını kaydeden Oğuz, "Olimpik kadrodaki sporcularımız ara ara özel izinlerle antrenmanlarını yapmaya çalıştı. Daha sonra normalleşme süreci başlamasıyla birlikte artık 2021 Olimpiyatlarına hazırlık amacıyla ülkemizde Mersin'in de aralarında bulunduğu 9 ilimizde 95 sporcuyla Milli Takım kampı başladı. Mersin'de kampımız 29 Temmuz'a kadar sürecek. Burada Mersinli sporcularımız Sinan Ören 400 metre engellide, Tuğçe Şahutoğlu çekiç atmada, Miktat Sevler 110 metre engellide, Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma sırıkla atlamada, Emin Öncel de cirit atmada antrenmanlarını sürdürüyor. Devlete yük olmasın diye sadece 2 antrenörümüz kampa girdi. Günde çift idman yapıyoruz. Biz Mersinli sporcularımızdan çok umutluyuz. Burada kampa giren bütün sporcularımız olimpiyatlara gidebilirler. Türk atletizminin beşiği Mersin'dir. Türkiye'nin en iyi teknik ekibi de Mersin'de bulunuyor. Sahamız da Türkiye'de bir tane, Avrupa'da da ilk 3'ün arasına girer" dedi.

Milli sporcu Sinan Ören ise spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını kaydetti. Bugüne kadar birçok yarışmada yarıştığını kaydeden Ören, "Şu anda yıldızlar, gençler Türkiye rekortmeniyim. 2015 dünya şampiyonluğum var. 4 kere balkan şampiyonluğum var. 2012 yılında İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldum. Akdeniz Oyunları'nda 4. oldum. Bu yıl da Mersin'de güzel ve büyük çalışmalar yaptık. Korona virüs nedeniyle uzun süre yarışmalar yapamadık. Yaklaşık 2 hafta sonra yarışmalar başlayacak. Ona yönelik çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Hedefim ilk önce olimpiyatlara katılmak"

Kampın çok iyi gittiğini vurgulayan Ören, "Bu sene dönemimin en iyi antrenmanlarını, en iyi derecelerini elde ettim. 2 hafta sonra olimpik denemede yarışacağım. Orada da iyi bir derece elde edeceğimi düşünüyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de hedefim ilk önce olimpiyatlara katılmak. Onun dışında ise Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi büyük arenalarda ülkeme madalya getirmek, ülkemi gururlandırmak ve Türk bayrağını en yüksek yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. İnanıyorum ki çok çalışırsak olacak" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz madalya olacak"

Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu da 1999 yılında beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle spora başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya yöneldiğini kaydeden Şahutoğlu, "O günden bugüne kadar da çekiç atıyorum. Bugüne kadar sayısız rekorlarım var. 2012 Avrupa büyüklerde 5'incilik elde ettim. Londra ve Rio olimpiyatlarına katıldım. Bundan sonraki hedefimiz de 2021 Tokyo Olimpiyatları olacak. İnşallah orada da hedefimiz madalya olacak. Şu anda haftada 10 antrenman yapıyoruz. Şu andaki çalışmalarımız açığı kapatma üzerine oluyor. Çünkü korona virüs sürecinde uzun bir süre antrenman yapamadık. O yüzden bu dönemde ne kadar antrenman yapsak da eksik kaldık. Şu an onları kapatma eğilimindeyiz. Onları kapattıktan sonra da önümüze bakıp, hedef belirleyip, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Spor
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Spor
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Spor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Spor
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Spor
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Spor
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Okan Buruk Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: (Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:05:03. #1.14#
title