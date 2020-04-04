(Özel) Bin adet fidan Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu
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Erzincan, Çağlayan, Kestel, Bursa, Güncel

(Özel) Bin adet fidan Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu

Bursa Kestel'den Erzincan'a tırla getirilen 37 çeşitten oluşan bin adet fidan Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu.

04.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:57
(Özel) Bin adet fidan Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu

Bursa Kestel'den Erzincan'a tırla getirilen 37 çeşitten oluşan bin adet fidan Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu.

Tatlısu Köyünden olan ve Kestel'de yaşayan Fikret Ateş ve Cevdet Kurt, köylerinin yeşillendirilmesi için bir proje başlattı. Tatlısu köyünün yeşillendirilmesi projesine yurt dışında yaşayan gurbetçilerde destek sağladı. Bu kapsamda 120 bin TL değerinde bin adet fidan Kestel'den bir tıra yüklenerek Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyüne getirildi.

Korona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak belirli aralıklarla tırdaki fidanlar boşaltıldı. Tatlısu Köyü Muhtarı Mustafa Köse nezaretinde fidanlar doğada belirlenen noktalarda toprakla buluşturuldu.

Fikret Ateş, "Kestel'de yaşıyorum. Erzincan Tatlısu'da doğup büyüdüm. Geçen sene muhtarlarımızla beraber köyümüzü neden yeşillendirmeyelim diye bir proje yaptık. Bu sene bu projeyi başlattık. Kestel'de fidan üretimi yapan arkadaşlarımızla görüştük. Bize destek oldular. Bine yakın fidan getirdik köyümüze. Toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Mustafa Köse ise bu fidanların birkaç sene sonra büyüyerek doğayı yeşil bir hale getireceğini ve özellikle manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geleceğini düşündüklerini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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