Özbekistan'da yapay zeka stratejisi üzerinde çalışılacak
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Özbekistan'da yapay zeka stratejisi üzerinde çalışılacak

18.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:29
Özbekistan'da yapay zeka stratejisi üzerinde çalışılacak

Özbekistan'da yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Özbekistan'da yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Yapay zeka teknolojilerinin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına ilişkin" kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, "Dijital Özbekistan - 2030" Stratejisi'nin hayata geçirilmesi kapsamında ülkede yapay zeka teknolojilerinin hayata geçirilmesi ve yaygın kullanılmasının hızlandırılması, dijital verilere erişimin sağlanması amacıyla 2021-2022 yıllarında yapay zeka teknolojilerinin araştırılması ve uygulanmasına yönelik eylem planı kabul edilecek.

Buna göre, ülkede 1 Aralık 2021'e kadar yapay zekayı geliştirme stratejisi hazırlanacak, ayrıca devlet yönetimi, sosyal ve ekonomi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanılması için araştırma ve çalışmalar yapılacak.

Bu çerçevede 2021-2022 yıllarında ülkedeki tarım, bankacılık, finans, vergi, taşımacılık, enerji, sağlık, ilaç ve dijital hükümet sektörlerinde yapay zekayla ilgili pilot projeler hayata geçirilecek.

Ülkede ayrıca, yapay zekayı geliştirmek için bilimsel araştırmalar ve yenilikçi teknolojileri destekleme fonu oluşturulacak, dijital teknolojiler ve yapay zekayı geliştirme enstitüsü kurulacak.

Hükümet, yapay zeka alanında yapılacak araştırmalar için ilk etapta 20 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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