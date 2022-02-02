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Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (İHA) - Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacak.

Fenerbahçe, devre arası transferleri kapsamında sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna kattı. Ozan Tufan, İngiltere'den havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı Ozan, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 9 resmi müsabakada forma giymişti.

(Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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