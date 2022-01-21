Özalp'ta 72 yaşındaki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Özalp'ta 72 yaşındaki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Özalp'ta 72 yaşındaki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Fehime Pektaş'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye belediye karla mücadele ekibi sevk edildi.

Ekip, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sağlıkçıların hastaya ulaşmasını sağladı.

İlk tedavisi evinde yapılan Pektaş, Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Pektaş'ın yakınları, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

Özalp, Van, Güncel, Haber

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