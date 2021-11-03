BURSA (İHA) - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Herkes işçinin sesine kulak vermek, tercihine saygı duymak zorunda"

ANKARA - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Herkes işçinin sesine kulak vermek, tercihine saygı duymak zorunda. Ekmeğimize de, ekmek teknemize de sahip çıkarız ama hakkımızı da yedirmeyiz. Sendikal örgütlenme haktır, tercihi yapan da işçidir" dedi.

Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası (Öz İplik İş) Genel Başkanı Rafi Ay, Bursa'da faaliyet gösteren İpekiş Mencusat Türk A.Ş'de çalışan işçilerin Öz İplik İş çatısı altında örgütlenmesine karşı hukuk dışı yollara gidildiğini iddia etti, Öz İplik İş'in mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Ay, İpekiş Mensucat işverenini hukuka ve işçisine saygılı olmaya çağırarak, "Öz İplik İş, emeğin yüceliğine, emekçinin onuruna sahip çıkan bir sendikadır. Bizler emeğimizi yüce görürüz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hakça bölüşümün, onurumuzla çalışmanın peşindeyiz. Başka bir gayemiz de yoktur. Herkes işçinin sesine kulak vermek, tercihine saygı duymak zorunda. Ekmeğimize de. ekmek teknemize de sahip çıkarız ama hakkımızı da yedirmeyiz. Sendikal örgütlenme haktır, tercihi yapan da işçidir" dedi.

Rafi Ay, işverenleri sendikal örgütlenmeye direnmemeye çağırarak, gelecekte örgütlü iş yerlerinin rekabet avantajı sağlayacağını ifade etti. Ay şöyle devam etti:

"İşverenlerimiz şunu bilsin; tekstil, hazır giyim ve dokumada ihracat işçinin ellerinden geçiyor. Rekabet gücü, sağlıklı üretim, mutlu iş yeri için toplu pazarlık düzeni gerekli. Örgütlü olan her iş yerinde verim artar, başarı artar, ihracat artar. Bugün yeşil ekonomi deniliyor. Eğer çevreye uyumlu üretim yapmıyorsan Avrupa'ya, diğer ülkelere girişte ilave vergi ödeyeceksin. Yarın buna insan hakları, örgütlenme eklenecek. Sendikalı iş yerinden ürün alıyorum denilecek. Geleceğin kapısını ancak işçinizle kol kola girip açabilirsiniz. İşverenler şapkayı önüne koyup düşünsün. İşçisine kötü davranmak, sendikaya düşmanlığın ne kendine ne memlekete faydası var."

Sendika adına yapılan açıklamada da, Öz İplik İş çatısı altında toplanmaya başlamasına karşı işverenin işçilere baskı uyguladığı ileri sürüldü. Sendikanın bu tavrı protesto amacıyla fabrika önünde ve satış mağazalarında eylem yaptığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sendikamıza üye olan işçilere baskı uygulanmıştır. Sendikamıza gönül verenler fabrika önünde iki aydır eylemlerini sürdürmektedir. Bu örgütlenme gerçekleşecek, işçinin dediği olacaktır. İşvereni bir an önce aklı selime davet ediyoruz. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Bursa ve çevre illerde bulunan sendika teşkilatı, Hak-İş'e bağlı sendikaların katılımlarıyla 1 Kasım 2021 tarihinde İpekiş önünde eylem yapmıştır. İşçiler Öz İplik İş tarafına geçerek safını belli etmiştir. Eylemde slogan ve pankartlarla 'Emeğine, Onuruna Sahip Çık', 'İpekiş Taraf Olma', 'Sendika Değiştirdik Hainlik mi Ettik', 'Ya Hep Beraber ya Hiç Birimiz', 'İpekiş İşçisi Direnişin Simgesi' mesajları verilmiştir."