Oyuncu Fatma Girik: "Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum" Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve beraberindekiler, Torba Mahallesi'nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Girik'i ziyaret etti.

Fatma Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra ziyaretçi kabul ettiği söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Girik, "Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Başkan Gürün de Girik'in sağlık durumunu iyi bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA