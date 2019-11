Oyuncu Berrak Tüzünataç, doğum gününü üstsüz poz vererek kutladı

05.11.2019 08:01

FOX TV'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun'da rol alan oyuncu Berrak Tüzünataç, doğum gününde paylaştığı pozla adeta Instagram'ı salladı. Yarı çıplak poz veren oyuncu, cesaretiyle de ağızları açık bıraktı.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Doğal görüntüsü ve fit vücuduyla diğer meslektaşlarından sıyrılan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlarken üstsüz poz verdi. 2 Kasım'da 35 yaşına giren oyuncu #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı üstsüz fotoğrafına "Looking at my year ahead like..." yani "Önümüzdeki yıla bakıyormuşum gibi" notunu düştü.

KALÇASINA DÖVME YAPTIRIRKEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Cesaretiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde de kalçasına dövme yaptırdığı anları paylaşmıştı. Tüzünataç'ın dövme yaptırırken verdiği poz ise takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazıları da gereksiz buldu.