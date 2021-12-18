Oyun kurucular değerlendirdi; sektörde insan kaynağı eksiği var

EVREN, ANKARA (DHA) - Design Week Türkiye kapsamında gerçekleşen panellerde oyun kurucular, tecrübelerini gençlerle paylaşarak, değerlendirmelerde bulundu. Oyun sektöründe insan kaynağı eksiği olduğunu vurgulayan uzmanlar, eğitimin önemine dikkat çekti. Konuşmacılar, sektörün, toplam hacminin 180 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile dün başlayan ve bugün sona erecek Design Week Türkiye'de 'Oyun Kurucular' paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü teknoloji yazarı Ahmet Can'ın yaptığı panelde, Noho Games Kurucusu Burak Kürkçü, Zinky Games Kurucu Ortağı Evren Emre, VLMedia İş Geliştirme Direktörü Özgür Karayalçın, SetiMedia Kurucu Ortağı Tuğbek Ölek yer aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, panelistler tecrübelerini ve önerilerini gençlerle paylaştı. İNSAN KAYNAĞI PROBLEMİ YAŞANIYOR Oyun sektörünün Türkiye'de başarı yazdığını belirten panelistlerden Burak Kürkçü, sektörün sinema ve müzik sektörünün toplamından daha büyük olduğuna dikkat çekti. Sektörde insan kaynağı probleminin yaşandığını belirten Kürkçü, 'Gençler, üniversite mezunları bu sektörün geleceğin bir parçası olduğunun farkında değiller. Kendi endişeleri yer alıyor. Bunu kırmak için de üniversitelerimiz dijital oyun geliştirme programlarıyla adımlar atıyorlar' dedi. SEKTÖRLE İLGİLİ MESLEKİ EĞİTİMLER LİSEDE BAŞLAMALI Oyun sektöründe çok farklı tasarımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Evren Emre, 'Datayı analiz edebilen yeteneklere de ihtiyaç var. Sektör çok hızlı büyüyor ve toplamı 180 milyar doların üzerinde. Bu birçok sektörün toplamından daha yüksek. Temel düzeyde liselerin eksikliği söz konusu. Bu alanda mesleki eğitimin liselerde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı ve çevik bir sektör' ifadelerini kullandı. 2020 YILINDA 2 MİLYAR DOLARA ULAŞAN İHRACAT HACMİMİZ VAR Bakanlıktan ciddi anlamda destek aldıklarını söyleyen Özgür Karayalçın, '2015'ten 2020'ye kadar her yıl yüzde 30-40 artan ihracat hacmini yakaladık. En son 2020 yılında 2 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmimiz var. Bu süreçte TİM de bizi çok destekledi. 2016 yılında dünyanın en büyük oyun fuarında onların da desteğiyle partner ülke olduk. Yaklaşık 30 firmamız orada çok büyük bir alan aldık ve adeta gövde göstergesi yaptık. Bu da Türk oyun sektörünün ivmelenmesinde damga oldu. Şu anda da Ticaret Bakanlığımızın desteği hala devam ediyor. Yeni destekler gelecek. Gençlere de bu müjde olsun. Geçmiş 10 yıl bizim başlangıç ve hızlanma dönemimizdi önümüzdeki 10 yıl dünyanın sayılı ülkeleri haline geleceğiz' ifadelerini kullandı. TÜRK OYUN SEKTÖRÜNE YURT DIŞINDAN İNANILMAZ İLGİ VAR Karayalçın, 'Dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. İlk 5 olmasa da, ilk 10'da olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu performansı gösterirsek ilk 5'e girebileceğimize inanıyorum. Şu anda biz mobil platformda başarılı olduk. Türk oyun sektörüne farklı bakış açıları lazım. Ekosistemi büyütmek gerekiyor. Bunu yapalım ki, ikiye katlayarak başka bir noktaya gidelim. Türk oyun sektörüne yurt dışından inanılmaz bir ilgi var. İş imkanı açısından da yatırım büyük fırsatları getiriyor' dedi. YATIRIMLAR SEKTÖRÜ YÜZDE 60 ORANINDA BÜYÜTECEK Oyun sektörünün basit gözükse de zorlu bir sektör olduğunu ifade eden Tuğbek Ölek ise, 'Oyun sektörü komplike bir sektör. Oyunun oynanabilirliğinde yenilik yakaladığınız zaman büyük başarılar elde edebiliyorsunuz. Bunu başarmış stüdyolarımız var. Metaverse'ü oyun şirketleri kuracak ve orada ilk yer alacak biziz. Neye benzeyeceği hala tartışılıyor, alt yapısına ciddi kafa patlatılması gerekiyor. Kimse metanın hegemonyasında bir Metaverse istemiyor. Önümüzdeki 5-10 sene içinde buradaki yatırımlar sektörü yüzde 50-60 oranında büyütecek yatırımlar olacak. Metaverse'de üründen ürüne, platformdan platforma geçiş yapmak gerekir? diye konuştu.