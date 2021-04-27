Oytun Orhan kimdir? Oytun Orhan kaç yaşında, nereli? Oytun Orhan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oytun Orhan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oytun Orhan kaç yaşında, nereli? Oytun Orhan hayatı ve biyografisi! Oytun Orhan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oytun Orhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Oytun Orhan kimdir? Oytun Orhan kaç yaşında, nereli? Oytun Orhan hayatı ve biyografisi!

OYTUN ORHAN KİMDİR?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Orhan, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde "Kimliğin Suriye'nin Bölgesel Politikalarına Etkisi (1946-2000)" başlıklı tezi vererek tamamlamıştır. Orhan, halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ortadoğu Araştırmaları Masası'nda araştırmacı olarak çalışmaya başlayan Oytun Orhan, 2009 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Orhan, 2009-2018 yılları arasında Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)'nde araştırmacı ve 2018 yılından sonra da Levant Çalışmaları Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Temel olarak Suriye ve Lübnan konularında çalışan Orhan'ın İsrail-Filistin, Irak, Ortadoğu ve Türkiye'nin Ortadoğu politikası konularında da çalışmaları yer almaktadır. Orhan, Suriye iç savaşının komşu ülkelere etkisi, Suriyeli mültecilerin komşu ülkelere etkisi ve Suriye iç savaşının Suriyeli azınlık gruplar üzerine etkisi gibi birçok proje yürütmüştür. Orhan'ın başta Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün olmak üzere Ortadoğu bölgesinde geniş bir saha tecrübesi vardır. Orhan çeşitli dergi ve haber sitelerine düzenli yazar olarak katkı vermektedir. Orhan, Türkiye'de tüm ulusal ve uluslararası alanda birçok televizyon kanalında yorumcu olarak yer almış, birçok ulusal ve uluslararası yazılı medya organında röportajları yayımlanmış, görüşlerine yer verilmiştir.