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Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz.

29.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:00
Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55'leri buluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomotiv satış sonrası sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan OSS'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Özalp, salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımalarına değinerek, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye'de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini belirtti.

Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını aktaran Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55'leri buluyor." ifadelerini kullandı.

İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını beklediklerini kaydeden Özalp, "Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesi azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelemesine sebep oldu. Bu da yedek parça talebini azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak"

OSS üyesi uluslararası üretici firmalardan edindikleri bilgilerin de "üretimlerini kısıtladıkları" yönünde olduğunu belirten Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını kaydetti.

Özalp, "Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Üyelerinin hijyen konusunda maksimum önlem aldığını da aktaran Özalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üyelerimizin bazıları ofislerini kapattı bazıları da ofiste az kişi bulundurarak riski azaltma yoluna gitti. Çalışan sağlığını riske atmamak adına önlemler alıyor; tedarik zincirinin bozulmaması adına da çaba sarf ediyoruz. Evden verimli çalışma konusunda üyelerimiz için bildirimler, eğitimler hazırlıyoruz. Ayrıca, organizatörü ve destekçisi olduğumuz etkinliklerin bazılarını erteledik bazılarını da iptal ettik."

"Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmalar destek kapsamına alınmalı"

Ziya Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini ve beklentilerini ilettiklerini bildirdi.

Özellikle muhtasar ve KDV'nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, şunları kaydetti:

"Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı."

OSS'nin öneri ve talepleri

Açıklamaya göre, OSS'nin öncelikli olarak ilettiği öneri ve devlet desteği talepleri, "15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi", "çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması", "KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi", "işletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere sıfır faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması", "KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması, belirli bir çalışan sayısının üzerindeki işletmelere, iş yeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi", "muhtasar, gelir vergisi, SGK, işveren primi ve enerji (elektrik ve doğal gaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi", "2020 için işletmelere KDV istisnası uygulanması", "ithalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması", "TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi" ve "uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması" şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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