Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

- Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu Otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı.

- Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

Otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı

70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı. otomobili çalınan kişinin peşinden koşup sürüklenme anı da saniye saniye güvenlik merasına yansıdı. 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen araçların sahipleriyle iletişime geçip, aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, şüpheli Mehmet Ü'yü (42), 23 Ekim'de Kartal'da aynı yöntemle çaldığı araçta yakaladı. Mehmet Ü'nün 5 otomobil, küçükbaş hayvan ve plaka hırsızlığı olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin, otomobil, ev, iş yeri ve hayvan hırsızlığından 70 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

70 suçtan kaydı varmış

3 adet Oto Hırsızlığı, 6 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Hayvan Hırsızlığı, 29 adet dolandırıcılık, 8 adet Güveni Kötüye Kullanma, 7 adet Resmi Belgede Sahtecilik, 1 adet Yağma, 1 adet Kasten Öldürme, 1 adet 6136 SKM, 2 adet Yaralama, 2 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve 7 adet Tehdit suçlarından olmak üzere toplam 70 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emnniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ü. tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ