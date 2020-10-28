Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

28.10.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:19

- Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu Otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı.

- Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

Otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı

70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı. otomobili çalınan kişinin peşinden koşup sürüklenme anı da saniye saniye güvenlik merasına yansıdı. 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen araçların sahipleriyle iletişime geçip, aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, şüpheli Mehmet Ü'yü (42), 23 Ekim'de Kartal'da aynı yöntemle çaldığı araçta yakaladı. Mehmet Ü'nün 5 otomobil, küçükbaş hayvan ve plaka hırsızlığı olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin, otomobil, ev, iş yeri ve hayvan hırsızlığından 70 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

70 suçtan kaydı varmış

3 adet Oto Hırsızlığı, 6 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Hayvan Hırsızlığı, 29 adet dolandırıcılık, 8 adet Güveni Kötüye Kullanma, 7 adet Resmi Belgede Sahtecilik, 1 adet Yağma, 1 adet Kasten Öldürme, 1 adet 6136 SKM, 2 adet Yaralama, 2 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve 7 adet Tehdit suçlarından olmak üzere toplam 70 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emnniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ü. tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Podolski Yücel İldiz Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:40:05. #1.15#
title