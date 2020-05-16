Otomobilin çarptığı genç kız, öldü Otomobilin çarptığı genç kız, öldüANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İlayda Elgün (16), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı genç kız, öldü

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İlayda Elgün (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Nallıhan yönünde giden Ahmet A. yönetimindeki 67 DP 630 plaklı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Elgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Elgün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü Ahmet A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA